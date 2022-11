Salsiccia Agglassata, il secondo della tradizione siciliana, buonissimo e irresistibile. Patate e salsiccia è un classico sulle tavole degli Italiani, soprattutto per i meridionali. Si tratta di un secondo piatto semplice e veloce da preparare, in ogni occasione. Ma tale piatto, preparato col sugo, magari in un bel tegamino, è una ricetta della tradizione siciliana e la particolarità è il soffritto.

Inoltre, è molto pratico in quanto potrete mangiarlo anche il giorno dopo, basterà semplicemente riscaldarlo. Quando lo consumate, assicuratevi di aver del pane fresco e bello croccante accanto per farvi la cosiddetta ‘scarpetta’ che non potrà mancare.

Salsiccia Agglassata, Ingredienti

4 salsicce col finocchietto oppure piccanti

4 Patate

1 spicchio Aglio

1 cipolla

1 bicchiere Vino bianco

800 ml Polpa di pomodoro

2 cucchiai Olio extravergine d’oliva

sale e pepe q.b.

Preparazione

Per prima cosa dovete sbucciare le patate e tagliare o a spicchi o a pezzi abbastanza grandi. Cuocetele poi in acqua bollente e un po’ salata e per poi scolarle sode. Dopodiché passate al mitico soffritto. Dunque, in una padella grande mettete olio evo, aglio e cipolla, fate rosolare il tutto e poi aggiungete le salsicce facendole dorare per bene. Dopo qualche minuto aggiungete anche il vino per far sfumare.

Unite, poi, la polpa di pomodoro, un bicchiere d' acqua e le patate. Fate finire di cuocere il tutto a fiamma bassa facendo evaporare di tanto in tanto. Insaporite con sale e pepe, regolatevi voi con le quantità. Una volta cotto il tutto, siete pronti per servire in un tegame le nostre patate e salsicce. Inoltre, con lo stesso procedimento e ingredienti, potrete preparare anche la pasta e patate con salsiccia. Buon appetito!

Salsiccia Agglassata: il secondo di carne siciliano più buono che c’è. Pronto subito per una cena veloce scritto su Più Ricette da Imma.

Vito Califano