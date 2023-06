Stadio Roma, Maritato(Assotutela): “Pietralata è infelice ubicazione”

“Stadio della Roma: la nuova localizzazione in zona Pietralata trova un fronte di cittadini nettamente contrario perché stanno emergendo numerose criticità dell’opera che suggerirebbero un ripensamento”. Lo dichiara il presidente di AssoTutela Michel Emi Maritato, che continua: “Tra i punti critici, spicca l’ubicazione dell’impianto che sorgerebbe di fronte all’ospedale Pertini, generando non poche difficoltà, oltre che per l’impatto acustico, anche per il traffico che si creerebbe in occasione di ogni incontro e per le difficoltà legate al passaggio delle ambulanze, il cui transito non può certo correre rischi di intralcio. Tanto che si parla di realizzare una zona a traffico limitato intorno all’area dello stadio – continua il presidente – e di una lunga preferenziale che conduca al Pertini senza possibili intralci”. I rischi però sono sotto gli occhi di tutti e i cittadini li elencano: pronto soccorso irraggiungibile causa traffico; disagio ai malati per il rumore; danni derivanti dall’impatto acustico, specie in caso di festeggiamenti; la perdita del previsto parco di 14 ettari che ricade proprio sull’area interessata; il caos per la mancanza di parcheggi e le difficoltà per garantire l’ordine pubblico. “Inoltre, aggiunge il presidente – si tratta di un’area vincolata dal 1997 a verde pubblico, espropriata con fondi pubblici previsti dalla legge per Roma Capitale, la 396 del 1990 che in zona prevedeva la realizzazione del cosiddetto Sdo, un sistema di uffici, ministeri, servizi, tra cui il parco per i residenti, che ora viene sottratto con una incongrua destinazione”.

Ufficio Stampa