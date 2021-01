che-dio-ci-aiuti-6,-anticipazioni-della-quarta-puntata

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni quarta puntata: spoiler

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni quarta puntata: giovedì 21 gennaio 2021 va in onda su Rai 1 la quarta puntata della sesta stagione della fiction. La regia è di Francesco Vicario.

La sesta stagione di Che Dio ci aiuti è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

Elena Sofia Ricci torna a interpretare la protagonista: Suor Angela. Nel cast troviamo volti noti ma anche alcuni nuovi arrivati. Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino, Diana Del Bufalo, Simonetta Columbu, Pierpaolo Spollon, Erasmo Genzini, Luigi Diberti, Irene Ferri fanno parte del cast artistico. Oltre a loro ci sono anche Isabella Mottinelli, Christian Monaldi, Olimpia Noviello, Damiano Cuccuru. Valeria Fabrizi partecipa nel ruolo di Suor Costanza.

Di seguito la trama e le anticipazioni degli episodi 7 e 8 di Che Dio ci aiuti 6, in onda giovedì 21 gennaio 2021 su Rai 1 a partire dalle ore 21.25 circa.

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni quarta puntata: episodio 7

L’accusa di omicidio che pende su Monica (Diana Del Bufalo) non può non avere conseguenze. La giovane viene sospesa dall’ospedale. Non si può escludere che sia la responsabile della morte di un suo paziente. L’intero convento, però, non la lascia sola. Si stringe intorno a lei. Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e Nico (Gianmarco Saurino) si danno da fare per scoprire quanto accaduto davvero.

Penelope (Olimpia Noviello) fa un bel gesto per cercare di non deludere Azzurra (Francesca Chillemi). Organizza una messa in scena. Coinvolge sia Ginevra (Simonetta Columbu) sia Erasmo (Erasmo Genzini). Questi ultimi si trovano ad essere sempre più vicini e la complicità aumenta.

Che Dio ci aiuti 6 anticipazioni quarta puntata: episodio 8

La sintonia tra Erasmo e Ginevra è sempre più palpabile. L’occasione per far scattare la scintilla potrebbe essere una gita fuori dal convento. La dinamica tra i due non sfugge a Nico che – da lontano – osserva quello che sta capitando. È preoccupato vista la complicità tra i due giovani.

Il desiderio di maternità cresce in Monica. La Giulietti vuole dimostrare di sapersi occupare di un bambino.

Penny affronta un ostacolo con un compito a scuola. Azzurra cerca di darle il suo sostegno. La aiuta con i mezzi che ha, ma lo studio non è ciò che le viene meglio…

Che Dio ci aiuti 6 quando va in onda su Rai 1? Programmazione

Che Dio Ci Aiuti 6 Azzurra Leonardi Interpretata Da Francesca Chillemi Qui In Una Scena Credits Lucia Iuorio E Rai

Di seguito uno schema riepilogativo su quando va in onda Che Dio ci aiuti 6 in prima tv assoluta su Rai 1. L’appuntamento è per le 21.25 circa.

Prima puntata – giovedì 7 gennaio 2021

– giovedì 7 gennaio 2021 Seconda puntata – domenica 10 gennaio 2021

– domenica 10 gennaio 2021 Terza puntata – giovedì 14 gennaio 2021

– giovedì 14 gennaio 2021 Quarta puntata – giovedì 21 gennaio 2021

– giovedì 21 gennaio 2021 Quinta puntata – giovedì 28 gennaio 2021

– giovedì 28 gennaio 2021 Sesta puntata – giovedì 4 febbraio 2021

– giovedì 4 febbraio 2021 Settima puntata – giovedì 11 febbraio 2021

– giovedì 11 febbraio 2021 Ottava puntata – giovedì 18 febbraio 2021

– giovedì 18 febbraio 2021 Nona puntata – giovedì 25 febbraio 2021

– giovedì 25 febbraio 2021 Decima puntata – giovedì 4 marzo 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Rai 1 è soggetta a variazioni.

RaiPlay Che Dio ci aiuti 6 in streaming e in diretta

Che Dio ci Aiuti 6 è disponibile in streaming e in diretta su RaiPlay. Per accedere è sufficiente visitare il sito ufficiale o scaricare l’app disponibile per iOS e Android. Le puntate sono visibili su RaiPlay in contemporanea con la messa in onda su Rai 1 (diretta) o a posteriori (on demand in streaming).