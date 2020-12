kratos-e-master-chief-potrebbero-arrivare-su-fortnite

Come giustamente segnalato da Forbes, se in Fortnite gli eroi Marvel e DC possono convivere pacificamente, perché non possono farlo anche le icone di PlayStation e Xbox? Tale domanda sorge in seguito ai nuovi rumor che gravitano attorno al battle royale di Epic Games, che ha da poco inaugurato la Stagione 5, chiamata Punto Zero. Le nuove ipotesi parlano dell’arrivo di skin tratte dagli eroi videoludici, simboli di PlayStation e Xbox.

Nel primo caso, ci si riferisce a Kratos, carismatico guerriero greco, noto per essere il protagonista della serie God of War. L’ultimo capitolo risale al 2018, in esclusiva PlayStation 4. Il rumor deriva da Hypex, leaker solitamente affidabile nei rumor, che ha diffuso l’immagine della skin di Kratos via Twitter. Tuttavia è grazie a Sony che la notizia sembra essere concreta: nelle scorse ore l’account ufficiale Twitter PlayStation ha pubblicato uno strano video in cui si sente una voce riferirsi a qualcuno in grado di sconfiggere gli dei. Insomma, per chi ha avuto modo di giocare nei panni di Kratos, capirà l’evidente riferimento. In seguito a questi rumor, ne sono sorti altri attorno a Master Chief, storico protagonista della serie di Halo, in esclusiva Xbox. Su 4chan è stata diffusa un’immagine di bassa qualità della skin di Master Chief, che però lascia presupporre gli elementi comestici allegati, come il velivolo Pelican.

A questo punto, non è detto che Epic Games non farà un accordo pure con Nintendo, che ha a disposizione un parco icone non indifferente. Ma si tratta delle solite speculazioni, perché ovviamente la compagnia dietro Fortnite non ha ancora confermato nulla, per cui bisognerà attendere le dichiarazioni ufficiali. Tuttavia i rumor sembrano particolarmente promettenti in questo caso, e permettono di riflettere sul nuovo percorso intrapreso da Fortnite, che punta sempre più ai crossover con protagonisti ed eroi di altri mondi videoludici, fumettistici, cinematografici.