No Man’s Land avrà una stagione 2?

No Man’s Land 2: cosa sappiamo

No Man’s Land 2: la serie creata da Maria Feldman, la produttrice di Fauda tornerà con altri episodi?

Ha esordito in Italia su Starzplay lo scorso 22 novembre la serie No Man’s Land.

Scritta da Amit Cohen (False Flag) e Ron Leshe (l’originale israeliana Euphoria) per la regia di Oded Ruskin (False Flag), la serie ambientata nel 2014 racconta la vicenda di Antoine (Félix Moati), ossessionato dall’improvvisa morte della sorella Anna (Mélanie Thierry), avvenuta due anni prima durante un attentato terroristico in Egitto.

Scorgendo quella che potrebbe essere Anna in un servizio del telegiornale, Antoine molla la sua vita a Parigi e parte alla volta della Siria con una sola missione: scoprire cosa è davvero successo ad Anna e, soprattutto, trovarla.

Antoine finisce per unirsi ad un’unità di combattenti curde, le YPJ, considerate dall’ISIS la loro più grande minaccia, e ad un gruppo disordinato di idealisti internazionali che hanno lasciato i propri paesi per aiutarle nei combattimenti.

Chi ha concluso la visione degli otto episodi che compongono la prima stagione si starà chiedendo: No Man’s Land 2 ci sarà? Lo abbiamo chiesto agli attori protagonisti della serie.

Sebbene fosse stata inizialmente presentata come mini-serie, sembra che No Man’s Land avrà un seguito. “Penso che stiano scrivendo la seconda stagione” ha rivelato Félix Moati a Tvserial.it nel corso dell’intervista registrata lo scorso novembre. “La serie ha avuto un grande successo in Francia dove sono in tanti a seguirla, ed è stata anche venduta molto all’estero” ha spiegato l’interprete di Antoine. “Altro non so, ma spero di esserne parte” ha concluso l’attore.

Souheila Yacoub ha confermato a Tvserial.it la versione del collega: “Non abbiamo ancora un verdetto ufficiale riguardo alla stagione 2, ma so che gli sceneggiatori sono già al lavoro su idee per continuare la storia” ha ammesso nel corso della sua intervista. Di cosa potrebbe parlare? Yacoub ci ha rivelato un possibile indizio: “La prima stagione è ambientata nel 2014, quindi magari vorranno proseguire raccontando il 2015, non so altro ma abbiamo saputo che la stanno già scrivendo!”.