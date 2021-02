Super Scoop, Chiara Ferragni abbandona Fedez e da il suo cognome alla bimba che sta per nascere. Anche lei avrà un nome “selvatico”

Chiara Ferragni non sarà presente al Festival di Sanremo 2021. In molti ci speravano dopo che Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse musicale, ha annunciato Fedez tra i ventisei cantanti in gara. Da anni si parla dell’imprenditrice digitale come valletta dell’evento ma il rumor non è mai diventato realtà. Qualcuno sognava dunque di riuscire a vedere quest’anno la bella fashion blogger durante la famosa manifestazione ma così non sarà.

È stata la stessa Chiara Ferragni a confermare che non sarà presente a Sanremo 2021. Durante un ask con i suoi follower su Instagram la 33enne ha assicurato che non seguirà il marito Fedez nella città dei fiori. La Ferragni resterà a Milano, dove vive da tempo, e applaudirà il rapper e la collega Francesca Michielin da casa. Insieme a lei il piccolo Leone, che presto compirà tre anni, e tutta la sua famiglia.

Una scelta dettata in primis dal fatto che quest’anno non ci sarà il pubblico a Sanremo e poi dalla seconda gravidanza di Chiara Ferragni. La settimana del Festival di Sanremo 2021 – in onda su Rai Uno dal 2 al 6 marzo – è molto vicina alla data del parto. La secondogenita, il cui nome non è stato ancora svelato, arriverà in primavera. A tre anni esatti dalla nascita del primogenito Leone, venuto al mondo il 19 marzo.

Rispetto a Leone, la piccola di casa Ferragnez nascerà in Italia. A causa della pandemia Chiara Ferragni ha vissuto tutta la gravidanza a Milano e qui avverrà il parto. A differenza del fratello maggiore, quindi, la nascitura non avrà la doppia cittadinanza. Avrà invece il doppio cognome: Lucia Ferragni (il vero nome di Fedez è Federico Lucia).

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di non rivelare il nome della loro secondogenita. L'annuncio arriverà subito dopo la nascita della bambina. The Blonde Salad ha però chiarito che il nome scelto non è Rachele, come trapelato nei giorni scorsi in alcune stories. Chiara ha spiegato che quello è il nome di uno dei pupazzi preferiti di Leone. Ma secondo alcune voci vicine alla coppia, il nome potrebbe richiamare quello del fratello ed essere di ispirazione naturalistica. Tra quelli presi in considerazione Orsola ( che significa piccola orsa), Celidonia ( rondine), Debora ( ape). Gaia (uccello) Tabita ( Gazzella)

