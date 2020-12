Arisa Fatta Fuori dalla giuria di Amici, la delusione della cantante: “Ecco cos’è successo”, Fan sotto choc

Arisa è una nuova docente della scuola di Amici, “la più importante, la più formativa: del resto, è quella che ha lanciato più artisti”. Specifica subito a Chi la cantante voluta fortemente da Maria De Filippi. Per lei Amici “è una specie di regno delle favole, dove però la regina è buona“. E la regina non può essere che la sua conduttrice: “Maria non ha bisogno della forza per farsi rispettare: tu la stimi e la rispetti perché se lo merita. Mi sento molto orgogliosa del fatto che mi abbia affidato i suoi ragazzi, sapendo quanto tiene ai loro. E non voglio deludere nessuno, né loro, né me stessa, né lei. Maria, anzi, mi piacerebbe che mi volesse un po’ di bene, perché io gliene voglio tanto…”

Arisa è una dei nuovi insegnanti di canto di Amici 20 e collabora al fianco di Anna Pettinelli e di Rudy Zerbi. La cantante è stata accolta positivamente dal pubblico della trasmissione, che apprezza anche la sua simpatia, oltre che il talento. Dopo il suo ingresso nella scuola, Arisa ha però raccontato un episodio che riguarda proprio Amici e che ha lasciato di stucchi tutti, fan e professori compresi. Vediamo cos’ha raccontato la cantante vincitrice di Sanremo.

Arisa si confessa: “Mi hanno rifiutata”

La celebre artista ha parlato della sua nuova esperienza come insegnante ad Amici 20, un’occasione di crescita sia personale che professionale. Parlando del talent show, però, Arisa ha voluto fare una puntualizzazione. La cantante, infatti, ha rivelato che, quando era soltanto un’adolescente, aveva provato ad entrare nella scuola di Canale 5. Prima ancora che vincesse i Festival di Sanremo e che i suoi dischi diventassero un successo in Italia e all’estero, Arisa avrebbe voluto essere un’allieva della scuola di Maria De Filippi.

Purtroppo, però, era stata scartata senza troppe spiegazioni: “Anche io ho provato ad entrare ad Amici, ma, lo dico senza problemi non ero pronta e mi hanno rifiutata” . Arisa non porta rancore e, con il senno di poi, ritiene che gli insegnanti dell’epoca abbiano preso la decisione giusta: “Ci ho provato per ben due volte di seguito. Una volta avrò avuto circa 16 anni e la seconda volta ne avevo 17. Già il mio look era troppo eccentico, una volta mi presentai con i codini, la seconda con i capelli rosa.”

La cantante ammette che una scuola come quella di Amici avrebbe in qualche modo potuto "domare" la sua estrema sete di libertà: "Mi sarebbe servita una scuola come Amici, Io sono sempre stata una forse troppo libera, ma solo perché non trovavo la famiglia giusta". La richiesta ad Arisa da parte di Maria di diventare insegnante, quindi, è un ulteriore riscatto per la cantante, che adesso pare aver finalmente trovato la sua famiglia artistica.