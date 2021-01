oroscopo-2021,-le-previsioni-brevi-per-ogni-segno:-amore,-consigli-e-aforismi

Come sarà il 2021 secondo gli astri. Le previsioni per il nuovo anno per ogni segno dello zodiaco. L’oroscopo 2021 breve e dettagliato

Per gli astrologi il nuovo anno segna un passaggio epocale, tanto che il 2021 è considerato l’inizio di una nuova era dell’umanità. Il cielo indica infatti dei movimenti fondamentali che daranno nuovo slancio, influenzeranno grandi cambiamenti e novità.

L’oroscopo 2021 è pronto dunque a cambiare le nostre prospettive per il futuro, a darci una visione più rosea e ottimista, un’iniezione di fiducia, dunque. Per ogni segno dello zodiaco il 2021 sarà un anno importante, in maniera diversa ovviamente, ma per tutti segnerà il passo.

Abbiamo raccolto le previsioni per ogni segno del 2021 del nostro astrologo Ulisse. E in più abbiamo chiesto al nostro astrologo un aforisma, una previsione breve per ogni segno dello zodiaco, una frase che sia monito e riflessione per questo 2021.

Oroscopo 2021: come sarà il nuovo anno

Come sarà il 2021? Sarà un anno di cambiamenti, un anno ottimista, più sereno del precedente. L’oroscopo analizza il movimento degli astri e in base a quello fa delle previsioni su andamenti e tendenze. Dunque non poteva certo, prevedere una pandemia, ma aveva rivelato di un cielo 2020 con congiunzioni rare e non positive. Ora, fortunatamente, il cielo è cambiato e parecchio.

Per certi versi sarà un anno più normale del 2020, ma sarà lo stesso molto movimentato, in un’accezione però positiva. Ma soprattutto è un anno che segna la svolta e come dicevamo l’inizio di un’era.

La congiunzione di Giove e Saturno in Acquario è un evento rarissimo e durerà per buona parte dell’anno. Questo allineamento avviene ogni 20 anni, ma in un segno d’aria erano 800 anni che non succedeva! Parte così un nuovo ciclo che durerà 200 anni.

Questa era significa che assisteremo a dei grossi cambiamenti nella nostra esistenza. Un nuovo modo di vivere, una spinta al cambiamento in tutti i campi. L’Acquario è il segno dei cambiamenti, delle rivoluzioni, della ribellione per la giustizia sociale, della comunità.

Il 2021 sarà dunque l’anno del ritrovarsi fra persone, ma anche l’anno delle nuove realtà tecnologiche, di un nuovo modo di vivere che inizierà proprio nel 2021. La pandemia ci farà ripensare alla nostra esistenza e al nostro sfruttamento del Pianeta.

Avremo anche un periodo con Mercurio retrogrado nel 2021 per i segni d’aria (dal 30 gennaio al 21 febbraio in Acquario; dal 29 maggio al 22 giugno in Gemelli; dal 27 settembre al 23 ottobre in Bilancia). Un momento in cui sarà meglio evitare progetti e concentrarsi più sulla riflessione e l’analisi di quello che è stato.

Oroscopo breve 2021: aforisma per ogni segno

Il nostro astrologo Ulisse lascia una frase di ispirazione ad ogni segno zodiacale per questo 2021. Un invito su cosa riflettere in questo nuovo anno che inizia.

ARIETE Non esistono muri troppo alti, solo desideri troppo piccoli

Non esistono muri troppo alti, solo desideri troppo piccoli TORO Se sorridi il mondo ti sorride

Se sorridi il mondo ti sorride GEMELLI Prossima fermata desiderio

Prossima fermata desiderio CANCRO Si chiama presente perché è un dono

Si chiama presente perché è un dono LEONE Non tutte le battaglie valgono la pena di essere combattute

Non tutte le battaglie valgono la pena di essere combattute VERGINE Più ci si ama, più si ama

Più ci si ama, più si ama BILANCIA Per godere del panorama bisogna salire in alto

Per godere del panorama bisogna salire in alto SCORPIONE Per sapere cosa si vuole, bisogna sapere cosa NON si vuole

Per sapere cosa si vuole, bisogna sapere cosa NON si vuole SAGITTARIO Chiedere è lecito, rispondere è cortesia

Chiedere è lecito, rispondere è cortesia CAPRICORNO Nuovi occhi vedono nuovi luoghi

Nuovi occhi vedono nuovi luoghi ACQUARIO Chi bello vuole apparire, un po’ deve soffrire

Chi bello vuole apparire, un po’ deve soffrire PESCI Ogni pista porta ad una meta

L’oroscopo 2021: previsioni per ogni segno dello Zodiaco

ARIETE

Il 2021 sarà un anno di cambiamenti, ma non cadranno dal cielo. Sarai tu Ariete a voler indossare i panni dell’avventuriero e a partire alla volta dei tuoi desideri. Nel 2021 sarai dunque di nuovo pronto ad osare, a compiere imprese, a portati più vicino ai tuoi traguardi. Lo hai fatto spesso, ma quest’anno sei tu a domare il cavallo, tu a condurlo verso la destinazione. Non temi di dover affrontare bizze o di saltare fossi. L’oroscopo 2021 indica che ci saranno degli spostamenti fisici: vicinanza o separazione.

Movimenti nel lavoro: come una promozione o un cambio di città; nella coppia: chi trova l’amore, chi avrà un figlio, chi divorzia perché è quello il desiderio. Insomma si cavalca, verso l’infinito e oltre.

TORO

Questo è l’anno in cui dopo tante incertezze, insicurezze, tentennamenti, finalmente ti sentirai valorizzato. Sarai un Toro diverso, più consapevole, più sicuro di te. Ti siederai sul divano (e sappiamo bene quanto ti piace) solo quando sarai stanco e non per pigrizia o per nasconderti.

Sarà l’anno in cui compirai dei passi decisivi nel lavoro, nei rapporti di coppia, in famiglia. E dove l’apprezzamento non arriverà da fuori, sarai tu a riconoscerti il tuo valore e ciò ti farà andare avanti o cambiare strada.

Quello che non dovrà mancare e ciò lo sottolinea l’oroscopo 2021 sarà l’entusiasmo di continuare a camminare verso i tuoi traguardi.

GEMELLI

Per migliorare e andare dove si vuole andare deve esserci un momento in cui si prende coscienza che non si sta seguendo la strada giusta. Probabilmente questo momento non sarà vissuto benissimo, potrebbe anche essere doloroso, ma è però indispensabile. Andrai dunque verso territori nuovi in questo 2021, caro Gemelli, sperimenterai novità, guiderai per strade sconosciute, ma che ti avvicineranno a ciò che desideri.

Non sarai passeggero di nessuno, sarai tu a decidere dove andare, dove fermarsi e per quanto. Tutto ciò tradotto si trasformerà in nuovo lavoro o magari lo stesso in un’altra città, in nuovi amori o per le coppie navigate in una convivenza, un matrimonio o un trasferimento. Insomma, l’oroscopo 2021 ti dice che ti muoverai parecchio!

CANCRO

Finalmente puoi guardare al futuro con ottimismo e speranza. Ma non solo: vivrai intensamente ogni minuto di questo 2021. Senza l’opposizione di Giove e Saturno ti senti finalmente leggero caro Cancro, capace di concentrarti su cosa desideri e riuscire perfino ad ottenerlo. La fatica, la paura, lo scoramento non saprai cosa sono in questo 2021.

Sarà l’anno della rivincita, del riprenderti quello che eri tuo e che in questi ultimi tempi hai lasciato perdere.

Si ricomincia il che non vuol dire che sarà semplice, ma sarà bello farlo. E’ come costruire una casa e vedere che ogni mattone che metti in più il tuo nido bellissimo prende forma.

LEONE

Finora grazie a Venere sei riuscito caro Leone a far finta di nulla, d’altronde con l’autostima a mille fermarsi era difficile. Ma i problemi da affrontare ci sono e non ti faranno sconti il questo 2021. D’altronde sei stato per troppo tempo nell’incertezza, nel ‘le faremo sapere’, nei rapporti affettivi che non sono amicizia, non sono amore; non ci sposiamo, ma non ci lasciamo; non chiudo, ma fallisco; lavoro, ma non guadagno. Insomma, L’oroscopo 2021 ti ricorda caro Leone di tirare fuori i tuoi artigli, di fare un ruggito e di lottare per quello che vuoi. Nella seconda parte dell’anno le cose scivoleranno via più facilmente. Ma è l’anno in cui guardarsi allo specchio non solo per dirsi di essere belli, ma anche per capire chi si è davvero.

VERGINE

Una vergine così ispirata non la si vede spesso. Ma in questo 2021 lo sarai cara Vergine, sarai energica, non solo nel pulire casa o nelle consegne lavorative, lo sarai a livello emotivo e spirituale. Avrai un movimento interiore che ti spingerà a ritagliarti del tempo per stare bene. A fare delle scelte in cui ti rimetterai tu al centro. Questo ti farà essere ancora più amata perché sarai più leggera, niente pedanteria, niente ossessioni. Sarai un vortice di interessi, sarai disponibile per gli altri, ma la smetterai di essere il genitore di tutti. Mettere te al centro ti farà pensare a quello che tu vuoi e ti darai il modo e il tempo di coltivarlo.

BILANCIA

Dopo anni faticosi finalmente le cose iniziano a girare. E’ questo l’anno in cui diventi protagonista della tua vita, in cui sali sul palco, ti prendi la scena e gli applausi. Ma soprattutto ti prenderai quello che vuoi tu.

Da tempo aspetti dei cambiamenti, che siano anche degli stravolgimenti. E nel 2021 ci saranno. Il cielo è dalla tua: quello che ti si chiede è di osare un po’.

Soppesare tutto, riflettere, valutare, questa volta no, cara Bilancia. Metti da parte l’analisi e sali al volo su quel treno che sta passando.

E tutti questi stravolgimenti riguardano sia la sfera professionale, sia affettiva. E non ci sono vie di mezzo: se è amore è il grande, enorme amore, di quelli che non capitano spesso. Se è crisi è divorzio. Si fa sul serio e si fa come ti piace a te.

SCORPIONE

Sarà un anno di riorganizzazione questo, caro Scorpione. A un certo punto si arriva al momento in cui bisogna sistemare le cose, buttarne alcune, tenerne altre. Non è uno dei compiti più divertenti, ma è necessario capire cosa serve e cosa invece ci inquina e ci fa male.

All’inizio di questo 2021 non sarà così semplice capire che questo è il tuo lavoro dell’anno, ti sentirai sottosopra e sopraffatto, ma nel momento in cui lo inizierai sentirai un bel piacere nel segnare i confini. Sarà un ribadire ‘questo sono io’, senza compromessi. Ma, non ci sarà rabbia in questo, sarà naturale e sereno. E ciò porterà con calma alla risoluzione e alla ricostruzione del tuo nuovo ambiente.

SAGITTARIO

E’ un anno in cui puoi sorridere caro Sagittario. Un anno che si prospetta ottimo sotto tanti aspetti: lavorativi, economici, affettivi. Dopo tanto tempo ti prendi delle rivincite e chiedi ciò che ti aspetta. Ed è forse proprio questo della comunicazione uno degli aspetti più interessanti del tuo oroscopo: ti fai sentire. Questo ti porterà ad avere delle soddisfazioni, a vederti riconosciuti dei meriti a dire quello che pensi. Ciò non significa che otterrai tutto quello che vorrai, ma chiederlo avvicina già un po’ dall’ottenerlo.

Il lavoro che dovrai fare è però saper cosa chiedere, dunque devi ascoltarti per poi alzarti in piedi e dire quello che vuoi.

CAPRICORNO

Nel 2021 lascerai la corazza nell’armadio e ti mostrerai come poche volte ti abbiamo visto caro Capricorno: emotivo, creativo perfino impulsivo. Ragionerai spesso con la pancia e non con la testa. Questo ti porterà in luoghi nuovi e diversi e al contrario di quello che può sembrare ti porterà più vicino ai tuoi obiettivi.

Ti scoprirai romantico e avrai voglia di amore: una spinta per i single e una conferma per le coppie.

Dovrai fare i conti con tutto ciò che l’emotività significa: più malinconia, più sensibilità, più sofferenza, meno organizzazione, meno rendite sicure, qualche problema finanziario. Ma scoprirai parti di te nuove e vedrai luoghi nuovi. Un viaggio che ne vale la pena.

ACQUARIO

Simbolo di questo nuovo anno sei proprio tu caro Acquario. La nuova era inizia da qui, dal cambiamento che tu avrai in questo 2021. Si abbandona il vecchio per il nuovo, si rivoluziona tutto. Un grosso cambiamento che scuote le fondamenta e fa nascere un nuovo Acquario è in arrivo. Può essere un matrimonio, un cambio di città o di Nazione, un nuovo lavoro, una nuova casa. Insomma qualcosa che segni il passo fra il prima e il dopo. E se non è un qualcosa di materiale è una manifestazione, un comprendere qualcosa, un cambiamento interiore.

E’ indubbio però caro Acquario che tagliare i vecchi rami è un’operazione che può essere dolorosa per quanto liberatoria. Ma è il tuo rinnovamento, ne uscirai migliore. Ne vale la pena.

PESCI

L’attendista osservatore è una pratica che ti riesce sempre bene e anche nel 2021 la metterai in pratica. Quello che cambia è la consapevolezza con cui ora la fai. Sai che c’è qualcosa che deve essere cambiato. I primi mesi dell’anno proseguiranno in una sorta di ‘prendere le misure’, di ricerca di stimoli. Sei come un cane da tartufo che è seduto in auto con il finestrino abbassato: senti tutti gli odori, sei pronto ad individuare il tuo e appena l’auto si ferma a gettarti alla ricerca del tuo tartufo.

Ed è questo che cerchi Pesci: emozioni, soddisfazioni, nuove sfide. Il cielo è dalla tua con Giove favorevole: molti progetti a cui tieni e per cui perseveri possono andare in porto. Nei rapporti affettivi vuoi una dimensione che ti faccia sentire appagato. Dunque dopo i primi mesi di analisi sceglierai se chiudere o fare un passo in avanti.

